Armando Incarnato torna a Uomini e Donne: le anticipazioni

Nella nuova edizione di Uomini e Donne non sono tornati Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Pare infatti che Riccardo abbia trovato l’amore fuori dal programma, mentre sull’altro cavaliere si è detto e letto di tutto. Sono circolati alcuni rumor sull’addio del napoletano, qualcuno ha parlato di ‘cacciata’, ma lui è sbottato sui social ed ha bollato tutto come fake news. E a riprova che quelle voci erano infondate sono arrivate le nuova anticipazioni di Uomini e Donne. Nella registrazione di oggi infatti c’è stato l’atteso comeback.

“Tenetevi forte perché assisteremo anche al ritorno di Armando Incarnato. – si legge su Superguida Tv – Come? Dove? Mentre in questi giorni stiamo vedendo Maurizio ed Elena piangere e disperarsi, negli studi di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della registrazione odierna, martedì 7 novembre 2023, succedono cose davvero grosse e importanti. Le talpe di Amici News ci hanno svelato come è andato il primo appuntamento al buio di Ida Platano e il ritorno in studio del cavaliera campano”.

“Ho letto tante cose false e onestamente mi avete tutti molto stancato. Basta con questi finti post e articoli fake su di me. Lo fate per i click e le visualizzazioni, ma dovreste scrivere cose veritiere. Invece pagine e siti pubblicano cose fasulle e che non sono mai successe.

Cose che non stanno né in cielo né in terra. Della mia vita faccio quello che mi pare, resto in vacanza fino a quando ne ho voglia. Nessuno mi dice cosa devo o non devo fare, né il come o tantomeno quando. Fossi in voi mi vergognerei. Guardate bene l’orologio e ricordate che il tempo è galantuomo. Non avete rispetto di niente e di nessuno. E a tempo debito non avrò rispetto di niente e di nessuno”.