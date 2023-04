Armando e Riccardo, lite furiosa: scena tagliata a Uomini e Donne, ecco cosa è successo

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo assistito ad una lite piuttosto accesa tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Il napoletano si è avvicinato un po’ troppo a Riccardo, che l’ha avvisato: “Ascolta, adesso allontanati da me“. I telespettatori del programma mariano però si sono accorti di un presunto taglio, tanto che Guarnieri mentre litigava con Incarnato era seduto, mentre pochi istanti dopo era al centro dello studio. E stando alle anticipazioni riportate da Il Messaggero questo taglio pare proprio esserci stato.

“Non c’è pace negli studi di Uomini e Donne. – riporta Il Messaggero – E si passa addirittura alle mani. Volano coltelli tra Armando e Riccardo. A rivelarlo è Lorenzo Pugnaloni che ha rivelato in anteprima cosa succederà nelle prossime puntate del dating show di Canale 5.

Nella registrazione di ieri di #UominieDonne non sono mancati colpi di scena. Aurora Tropea ha di nuovo attaccato Incarnato tirando in ballo Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice del trono classico, con la quale Armando due anni si era rapportato in studio per conoscerla. Aurora ha mandato un audio a lei in cui le chiedeva se si fosse frequentata con Incarnato dopo il programma e se potesse venire in studio per testimoniarlo. Lucrezia, però, ha avvisato Armando di questi messaggi e lui si è arrabbiato.

A subentrare nella discussione già accesa attorno a questa questione, ci ha pensato Riccardo Guarnieri, il quale ha confermato che Armando ha un manager (insomma, ha riaperto la questione già fronteggiata e chiusa nelle scorse puntate). A quel punto la lite è andata oltre e i due si sono ritrovati faccia a faccia per arrivare alle mani, ma sono stati bloccati.

Armando ha detto che Aurora avrebbe scritto a più ex dame. Si è messo in mezzo Riccardo e lui e il rivale sono arrivati alle mani (probabilmente verrà tagliata la scena, immagino). Poi sono stati separati. Hanno chiamato anche Lucrezia via telefono dopo aver fatto sentire le conversazioni audio di lei e Lucrezia”.