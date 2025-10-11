15.4 C
Aristotele e Intelligenza Artificiale: il sapere riconsiderato

Aristotele e Intelligenza Artificiale: il sapere riconsiderato

Aristotele, nel suo scritto “Metafisica”, affronta il tema del desiderio di conoscenza, fondamentale nell’attuale discussione sull’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) sull’umanità. La sua affermazione che “tutti gli uomini per natura desiderano conoscere” sottolinea un bisogno intrinseco di comprensione, non come possesso, ma come movimento dell’anima. Questo desiderio di conoscenza è visto come un atto di apertura, in contrasto con un approccio basato sul dominio.

Nel tempo, la conoscenza si è trasformata da un atto contemplativo a uno strumento di controllo, come affermato da Francesco Bacone, il quale sostiene che “sapere è potere”. Quest’evoluzione implica che la scienza non si limita più a osservare e comprendere, ma si è orientata verso la trasformazione del mondo.

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, il panorama cambia ulteriormente. L’IA, risultato della nostra ingegneria, non desidera, non interpreta, ma esegue. Il suo sapere è basato su algoritmi e dati, non nasce dall’esperienza né dalla curiosità; è un sapere che corre senza respirare.

Questa differenza tra sapere ed elaborare mette in rilievo come la nostra indispensabile esperienza umana stia perdendo terreno a favore di un approccio meccanico. La conoscenza, ora consumata come un bene, rischia di diventare semplice memoria ordinata, priva di profondità.

Tuttavia, l’IA non è un nemico. Essa può amplificare la nostra capacità di conoscere, ma non può mai sostituire la necessità umana di porre domande e cercare significato. È importante ricordare che, pur essendo un potente strumento, richiede un cuore umano per orientarla verso un bene comune. Solo chi desidera conoscere può capire il perché della conoscenza, mantenendo così vivo il legame tra sapere e desiderio.

