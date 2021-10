Arisa ha conquistato tutti a Ballando con le Stelle dove ha debuttato al fianco di Vito Coppola sulle note di A Little Party Never Killed Nobody.

La cantante col suo charleston ha conquistato il quinto posto delle preferenze dei giudici (dietro a Morgan, Mietta, Bianca Gascoigne e Sabrina Salerno), ma grazie al tesoretto è schizzata in vetta alla classifica. Posto che ha mantenuto anche col televoto che l’ha posizionata in alto insieme a Morgan e Mietta.

“Abbiamo detto chi è passato alla puntata successiva e abbiamo tirato fuori tre coppie” – ha dichiarato Milly Carlucci al termine della puntata – “Ma loro sono le tre coppie più votate dal pubblico, non quelle eliminate, e guadagnano 10 punti di bonus per la prossima puntata”.

Come già detto, le tre coppie che hanno conquistato il bonus sono quelle composte da Arisa e Vito Coppola; Morgan e Alessandra Tripoli; Mietta e Maykel Fonts.

Arisa a Ballando con le Stelle: tutte le bizzarre clausole del contratto https://t.co/CTcJiIWXff — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 8, 2021

Arisa a Ballando con le Stelle, il video dell’esibizione

Arisa strepitosa!

Prepariamoci a vederla ballare ai concerti.

Talmente brava che perfino Milly si è sbilanciata e ha abbandonato la sua imparzialità#BallandoConLeStelle @ARISA_OFFICIAL pic.twitter.com/CXXnbVPNBg — Cinguetterai (@Cinguetterai) October 16, 2021

Le clausole nel contratto di Arisa per partecipare a Ballando: