Arisa via da Amici, Maria avrebbe messo gli occhi su una sua collega più famosa

Il trambusto mediatico di queste settimane non avrebbe fatto bene ad Arisa che secondo Dagospia sarebbe ormai con entrambi i piedi fuori la porta della scuola di Amici.

La cantante già nel corso dell’ultimo mese ha più volte traballato in merito a un suo ritorno ad Amici, dato che il suo obiettivo è il Festival di Sanremo, esperienza che non potrebbe fare qualora accettasse di nuovo di fare la prof di canto. “Sto aspettando di parlare con la produzione, bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora, facendo in modo che io possa fare anche le mie cose” – ha dichiarato fra le pagine di Diva & Donna – “Questo talent mi dà sempre tantissimo. Adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì”. “Se tornerò nella nuova edizione di Amici? Non lo so se sarò ancora una professoressa“, ha aggiunto a Tag24.

Arisa verso The Voice Kids, al suo posto ad Amici potrebbe arrivare Patty Pravo

Un programma che potrebbe fare senza intaccare il sogno Festival di Sanremo è The Voice Kids che tornerà con la seconda edizione questo autunno. Arisa, infatti, sarebbe la candidata in pole position per ricoprire quel posto lasciato libero. “Non tutti, però, convergerebbero sul nome di quest’ultima“, ha scritto DavideMaggio.it.

La notizia di oggi, però, non è tanto l’addio della cantante ad Amici, quanto più il nome attenzionato per prenderle il posto: Patty Pravo. A farlo è stato Ivan Rota su Dagospia.

“Patty Pravo entrerà nel team di Amici, il programma cult di Maria De Filippi? La diva non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary…”.

Patty Pravo come professoressa di Amici in onda tutti i giorni? È forse questo il metaverso?