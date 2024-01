Arisa torna ad Amici, Maria: “Ti ho visto a The Voice”

Maria De Filippi è una vera fan di Arisa e questo glielo dimostra permettendole di fare avanti-e-indietro ad Amici in base ai suoi impegni in Rai, quando a Ballando con le Stelle, quando a The Voice Kids.

Dopo essere stata maestra di canto nel 2020, Arisa nel 2021 ha preferito tornare in Rai per partecipare a Ballando con le Stelle; mentre l’anno successivo nel 2022 è tornata ad essere un’insegnante di canto per la nuova classe di Amici. Nel 2023, invece, ha di nuovo lasciato Canale 5 per far parte del cast di The Voice Kids di Antonella Clerici. Maria De Filippi però non le ha mai messo il muso, ma anzi, oggi l’ha pure invitata in qualità di giudice esterno facendole pure dei gran bei complimenti.

“Ti ho seguita a The Voice, mi è piaciuto e mica solo a me, è piaciuto a tutti. Mandiamo un bacio ad Antonella che magari ci sta guardando”.

Arisa, la lettera scritta a Maria De Filippi

Nel 2021, dopo aver lasciato Amici la prima volta, Arisa ha scritto una lettera pubblica a Maria De Filippi.

“Oggi inizia una nuova edizione di Amici. Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati. […] Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico”.

Un grande ritorno sul palco di #Amici23 per Arisa in veste di giudice della gara cover! Chi riuscirà a conquistare le posizioni alte della sua classifica? pic.twitter.com/5AJjn19n78 — Witty TV (@WittyTV) January 14, 2024

