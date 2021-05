Arisa è stata spesso vicina a Tancredi e nelle ultime settimane ha cercato in più occasioni di supportarlo nei suoi momenti di difficoltà. Eppure secondo molti telespettatori la cantante de La Notte non avrebbe valorizzato al meglio il suo alunno. Qualche malelingua insinua addirittura che la prof di canto in semifinale facesse più tifo per Aka7Even che per Tancredi.

A parte le insinuazioni, ieri i fan del ragazzo hanno lanciato una mezza bomba: “Tancredi ha defollowato Arisa da Instagram“. In poche ore il nome del cantante è entrato in trend topic su Twitter, dove non si parlava d’altro. Non è chiaro che l’ex alunno di Amici prima seguisse o meno Arisa, di certo c’è che adesso la sua maestra non è tra i seguiti, al contrario di: Mahmood, Emis Killa, Deddy, Achille Lauro, Irama, Jovanotti e soprattutto Lorella Cuuccarini!

I commenti sul dramma “Tancredi vs Arisa”.

Tancredi e il nuovo messaggio per i suoi fan.

“Ciao a tutti ragazzi. Tranquilli che sono vivo e vegeto. Mi sono soltanto preso un giorno di pausa per rivedere la mia famiglia e anche i miei amici. Però ora ci sono e ho visto tante belle cose. Ho visto che siamo in tantissimi e non me l’aspettavo minimamente. Sono cresciuto veramente tanto durante il percorso che ho fatto in quella scuola. Non solo artisticamente, ma anche personalmente.

Di questo voglio ancora ringraziare tutta la produzione di Amici. Però voglio ringraziare soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto. Che dire adesso, ho visto che Las Vegas è settima in classifica in Italia. Ancora non ci credo che sta accadendo. Sarà una bella storia ragazzi. Ho ancora tantissime cose da raccontarvi e non vedo l’ora di farlo. Grazia veramente per il vostro sostegno”.