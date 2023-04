Arisa svela come mai non sente i ragazzi di Amici dopo la fine del programma

Tra tutti i professori di Amici, Arisa e Lorella Cuccarini sembrano quelle più materne e vicine ai loro alunni, ma questo non significa che diventino amiche dei ragazzi e che li accompagnino in un percorso anche dopo la fine del talent. Arisa in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni ha spiegato come mai una volta finito il serale non continua a mantenere rapporti stretti con i suoi ex alunni.

Rudy sbaglia, mi chiama mamma chioccia, ma io non mi ci sento. Lui intende dire che sono protettiva senza motivo. Qui lo posso dire, Rudy non conosce le galline che sono animali fedeli, leali e generosi. Quindi, io sono contenta di questo paragone, nell’accezione che do io al genere. E poi io sono cresciuta con le galline, mio padre le ha sempre avute”.

“Se sento i ragazzi dopo la fine del programma? Non sono una persona dai rapporti duraturi. Se i ragazzi hanno bisogno di me per cose concrete e utili ci sono. Ognuno deve fare il proprio percorso in modo autonomo: io per prima faccio così.

Nell’intervista la cantante de La Notte ha speso bellissime parole per i due cantanti che ha portato al serale di Amici 22: Federica e Wax (che è ancora in gara).

“Federica è il simbolo della didattica buona di Amici. Quando è arrivata aveva solo un grande cuore ma non aveva tecnica, non riusciva a cantare a regola d’arte e non rispettava le melodie. – ha continuato la cantante – Si è impegnata al cento per cento, ha iniziato a suonare il pianoforte, non ha mai ricevuto un provvedimento disciplinare. È stata un’allieva modello, una veramente forte, ed è riuscita a competere con Angelina, per esempio, che pur essendo principiante parte da un livello completamente diverso.

Mhmm. Rispetto a Federica è più determinato, tira fuori tutto quello che ha per farsi avanti. In realtà è umile… non per niente quando è venuto Dardust, il produttore, ha scelto Wax e Federica: sono due ragazzi d’oro! Sono stata molto fortunata questa stagione”.