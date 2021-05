Quello tra Tancredi e Arisa è sempre stato un rapporto complicato. Uscito dalla scuola di Amici il cantante ha smesso di seguire la maestra del talent, ma in un’intervista ha smentito le voci di una presunta litigata: “In verità uscito da Amici, ci siamo anche chiamati. Lei verrà a Milano e ci vedremo, parleremo anche un po’. Ma non è successo niente davvero“.

Oggi però la cantante di La Notte ha detto che il suo ex allievo non la ca*a molto: “A Tancredi ho già scritto di scrivermi un bel pezzo. Lui non mi calcola molto il ragazzo, devo dire la verità. In pratica lui è uno di quei giovani che comunque non mi calcolano tanto, ma non è un problema, perché anche mia sorella è così. Quindi direi che capisco la situazione“.

Ma allora un po’ di maretta c’è davvero!

Arisa ha poi speso delle belle parole per la Cuccarini: “Lorella mi manca tantissimo. Auguro a tutti di avere una compagna di viaggio come lei, una persona di grande maturità e grande saggezza e di grande brio e leggerezza“.

La reazione del web alle parole di Arisa.

Tancredi che non calcola Arisa Dah pic.twitter.com/fS1nzDuSeZ — Valentina🍝 (@Vamonluvi) May 30, 2021

Very unpopular opinion da sostenitrice di Tancredi: scrivere una canzone per un’artista come Arisa sarebbe una grande vetrina per lui. Penso che dovrebbe pensarci e lasciare tutti i drama da parte, se non ora visto che è giustamente occupato, almeno in futuro #Amici20 — Mar(l)bolo (@rivergronner) May 30, 2021

morta per il “tancredi non mi caga tanto” di arisa AS HE SHOULD !!! — noemi; STREAM ROMA CENTRO🌟 (@focusvzay) May 30, 2021

arisa che “tancredi è uno di quei giovani che non mi cagano tanto” ma forse perché lo hai scagato per 3 mesi là dentro? è il minimo. io senza parole. la cosa più ridicola è che continua ad elogiare raffaele “è pure figo, non gli manca nulla” ok — d a i a n a 🌻 (@teddybeatlesday) May 29, 2021