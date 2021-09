Finalmente Arisa ha trovato la sua collocazione per questo autunno. Dopo aver girato come una trottola tra Rai, Mediaset e Sky (era in trattativa per Amici, Pechino Express, Star in the Star e Ballando con le Stelle) alla fine ad avere la meglio è stato lo show di Milly Carlucci.

Le trattative andavano avanti da tempo e sembravano arenate (per motivi economici?): “News, la Pippa non balla su Rai1! Dopo la mancata riconferma di Arisa ad “Amici di Maria De Filippi” (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato“.

Arisa sarà una delle ballerine di Ballando con le Stelle.

Ad annunciare l’arrivo della cantante sulla pista di Milly sono stati i colleghi di Dagospia: “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle. La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni)“.

In pratica la De Filippi e la Carlucci hanno fatto uno scambio. Una si è presa Todaro e l’altra Arisa.

