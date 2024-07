Arisa presenta il nuovo fidanzato: si chiama Walter Ricci

Arisa, solo un anno fa, aveva aperto le candidature per trovare un nuovo fidanzato. Una richiesta ironica sui social che scatenò l’ira della comunità bisessuale che si era sentita discriminata da tale appello. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – aveva scritto – max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico“. All’appello hanno risposto (presumo) in molti, ma il vincitore è solo uno: Walter Ricci.

Il ragazzo è stato presentato da Arisa con un post su Instagram. “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la felicità esiste. Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza. Stasera all’ex base nato di Bagnoli la gioia canta e suona come Dio. Accorrete numerosi voi, perché io non potrò esserci. C’è bisogno d’amore e di celebrazioni quando la bellezza è autentica. Buona giornata ❤️”

Ecco un loro video:

Walter Ricci ha 35 anni, fa il musicista ed il cantante jazz. Stando a quello che riporta online il portale MusiCamDojazz, di lui, “A 14 anni il cantante jazz suona già con il suo quartetto e a 17 anni, nel 2006, vince il prestigioso Premio Massimo Urbani“.

Che li abbia fatti innamorare proprio la loro passione comune?