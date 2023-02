Nella puntata pomeridiana di questo pomeriggio ad Amici sono state assegnate tre maglie per il serale: una ad Angelina, una a Gianmarco e una a Maddalena. La quarta sarebbe potuta andare a Wax, ma Arisa ha bloccato il tutto.

Dopo essere arrivato primo alla gara di canto giudicata dai giudici esterni, Maria De Filippi ha chiesto ad Arisa se volesse dare la maglia a Wax. “Cosa significa il serale per me?” – ha dichiarato lui – “Andarci per me significa tanto perché mi aprirebbe una porta. Con la chiave che ho adesso significa mettere la chiave e aprire la porta“.

I giudici Sangiovanni, Mr. Rain e il maestro Vessicchio hanno votato tutte le esibizioni dei cantanti e questa è la classifica della gara di canto! La prof Arisa consegnerà a Wax la maglia del Serale? #Amici22 pic.twitter.com/YkQbbcIgFz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 19, 2023

Arisa: perché non dà la maglia del serale a Wax

Nonostante le ottime premesse, però, Arisa ha stupito tutti e non ha dato la maglia a Wax.

“Wax tu non puoi immaginare quanto io sia orgogliosa di te, fiera e sempre stupita. Però so anche che quando ti senti troppo sicuro inizi a comportarti un po’ in una maniera troppo sicura che diventa un po’ troppo nociva per te stesso. Per questo intanto canta il tuo singolo, io mi prendo un po’ di tempo per pensarci”.

La presenza di Wax al serale di Amici è scontata, ma Arisa a quanto pare ha deciso di fargliela sudare fino all’ultimo. Vi ricordo che al momento sono solo in cinque gli allievi che hanno ottenuto la maglia: Ramon Agnelli, Isobel Kinnear e Gianmarco Petrelli (di Alessandra Celentano); Angelina Mango (di Lorella Cuccarini) e Maddalena Svevi (di Emanuel Lo).