Che rapporto c’è fra Arisa e Vito Coppola? La cantante, reduce dalla vittoria di Ballando con le Stelle, non riesce a dare una definizione. Intervistata da FanPage, ha dichiarato:

“Io ho dei bellissimi sentimenti nei suoi confronti, inediti rispetto a quello che ho vissuto prima, ma non so bene cosa sia. Penso che anche lui scoprirà col tempo di che natura sono i nostri sentimenti. Dobbiamo per forza dargli un nome? Siamo così, ci vogliamo bene, ci proteggiamo a vicenda, cercando di non affrettare le cose. Però io sento che lui è molto uguale a me, per esempio lo capisco anche quando dice che una cosa non è vera, ma io so che è vera: lo comprendo, lo capisco e… lo perdono? Lui perdona me? Ci perdoniamo tante cose”.

Che sia un’amicizia molto più forte ed intima rispetto a quelle che Arisa ha sempre avuto fin’ora? O che sia un amore che sta per sbocciare? Nel dubbio, Vito farà parte della vita di Arisa anche nel 2022.

“Per il 2022? Mi aspetto di lavorare, di essere artisticamente soddisfatta, di esplorare nuovi orizzonti, di essere stimolata dalle opportunità e di stare bene con il cuore, cominciare ad avere una condizione personale serena, appagante, di sentire la mia casa come mia casa, di vivere con delle persone in casa mia, di avere un nucleo familiare. […] Vivere i rapporti senza paura, non pensare sempre di non essere all’altezza, sentirmi sbagliata, vivere con spontaneità delle cose anche accettando che non si possa piacere a tutti, per esempio. Se non piaci a qualcuno non vuol dire che sei sbagliato tu. Tante piccole cose che avrei dovuto acquisire nell’adolescenza e che purtroppo mi tocca mettere in pratica adesso”.

Arisa: “Ho vinto Ballando con le Stelle, mi ha guidato la passione”

“Secondo me è la passione che ti guida, il fatto di appassionarti alle cose, valutare ogni esperienza come un arricchimento e non perdere tempo e l’occasione di poter imparare qualcosa all’interno di quel contesto. Sono stata un po’ stupida quand’ero ragazzina perché c’erano materie che mi piacevano e che portavo avanti con uno schiocco di dita e altre che non capivo e nelle quali non mi sono mai applicata più di tanto e adesso penso: ‘Chissà se avessi maturato un’intelligenza matematica come ragionerei adesso’, quindi ho imparato dai miei errori che la vita ti dà sempre nuove occasioni per avere le spalle più larghe e magari anche il fatto di imparare tante cose fa sì che tu possa essere una persona più preziosa anche per gli altri”.