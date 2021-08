Arisa non è stata confermata nel cast dei professori della prossima edizione di Amici e la notizia è stata anticipata oggi pomeriggio da Dagospia, che ha parlato addirittura di lunga trattativa.

Nel farlo Giuseppe Candela (che ha scritto la notizia flash su Dagospia) ha appellato la cantante come “la strampalata”, nel dettaglio ha scritto: “Amici, si cambia. La strampalata Arisa non sarà presente nella nuova edizione, un lungo tira e molla ha fatto arenare una complicata trattativa”.

La cantante risponde a Dagospia

Una battuta che non è però stata presa bene da Arisa, che su Instagram ha così commentato: “Io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi“.

Il termine usato in realtà era “strampalata” non “sgangherata”, ma questo lo scrivo solo perché sono pignolo: il senso della risposta di Arisa non cambia. E – avendo commentato la notizia non smentendola – significa che nella prossima edizione non ci sarà davvero.

Arisa fuori, al suo posto Lorella Cuccarini ed al posto di quest’ultima Raimondo Todaro

Il posto di Arisa, come già scritto, lo prenderà Lorella Cuccarini che farà uno switch passando da insegnante di danza ad insegnante di canto. Il posto lasciato vacante dalla showgirl sarà di fatto occupato dall’unica new entry dell’anno, Raimondo Todaro, volto storico di Ballando con le Stelle. Gli altri professori sono tutti confermati: torneranno Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Veronica Peparini ed Anna Pettinelli.