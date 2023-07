Arisa, la cantante lascia Amici e passa in Rai: ecco in quale programma potremmo vederla

Nel corso delle ultime ore ‘Dagospia’ ha lanciato un vero e proprio scoop riguardo Arisa. Stando al giornale diretto da Roberto D’Agostino, pare che la cantante avrebbe maturato la decisione di lasciare Amici di Maria De Filippi per passare in Rai. Scopriamo insieme in quale programma potremmo vederla.

Nel corso delle ultime ore il nome di Arisa è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando a quanto riportato da ‘Dagospia’, pare che la cantante si stia preparando ad una nuova avventura professionale lontano da Mediaset. Pare infatti che la cantante sia pronta a tornare nuovamente in Rai.

Come già anticipato, il giornale di Roberto D’Agostino ha rivelato che Arisa sarebbe pronta a far parte della giuria di The Voice Kids. Ma non è finita qui. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la cantante sia determinata ad entrare nel cast dei Big che si esibiranno al Festival di Sanremo 2024.

Al momento la diretta interessata ha deciso di rimanere in silenzio e di non commentare il gossip che in queste ore sta circolando sul suo conto. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Arisa fornire ulteriori dettagli riguardo la sua decisione di lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi per passare di nuovo in Rai.

Ma Arisa non sembra essere l’unica ad aver preso la decisione di lasciare il banco della scuola di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarebbe in bilico anche il banco di Raimondo Todaro. Secondo le ultime indiscrezioni, Maria De Filippi è alla ricerca di professori che faranno parte della scuola di Amici nella prossima edizione che sarà in onda su Canale 5 a partire da settembre.