Si era parlato di una trattativa con la produzione di Pekin Express e di 200 mila euro rifiutati pur di stare al banco dei proff di Amici, ma alla fine qualcosa deve essere andato storto. Come riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, Arisa non farà parte del cast dei professori della nuova edizione.

Ma la vera notizia deve ancora arrivare perché il team #CuccArisa ha già una sostituta per il canto: Lorella Cuccarini. Sì, avete letto bene, proprio lei. La Cucca dopo aver vestito i panni di professoressa di ballo per una stagione, tornerà nell’inedito ruolo di professoressa di canto. Il ruolo di maestro di danza sarà ereditato da Raimondo Todaro, che ha lasciato Ballando con le Stelle per questo.

Arisa fuori, al suo posto Lorella Cuccarini ed al posto di quest’ultima Raimondo Todaro

I professori saranno così suddivisi: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; Anna Pettinelli e Veronica Peparini; Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Effettivamente Lorella Cuccarini è un’artista versatile capace sia di danzare che di ballare, per questo motivo lo switch di cattedra è stato scontato.

