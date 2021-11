Arisa, Ero romantica: la data di uscita, la tracklist, la copertina e tutti i dettagli sul nuovo album della cantante.

Ha conquistato il pubblico di Ballando con le stelle. Ha mandato in tilt il web con alcune fotografie sensuali, anche in versione sado. Ha dimostrato di essere in grado di andare oltre le apparenze, oltre i limiti, oltre tutto e tutti. E adesso è pronta per tornare alla nuova musica con voglia, ancora una volta, di stupire i suoi fan. Stiamo parlando ovviamente di Arisa, che ha annunciato l’arrivo di un nuovo album già dal titolo a dir poco emblematico: Ero romantica.

Arisa

Arisa, Ero romantica: la data di uscita

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 26 novembre. Sarà quello il giorno dell’uscita nei negozi e in tutti gli store digitali di Ero romantica, il suo nuovo album, già trascinato dal singolo sanremese Potevi fare di più e poi ancora da Ortica, Psycho e dalla recentissima Altalene.

Prodotto da Jason Rooney insieme a Giuseppe Barbera, Danusk e Adriano Pennino, Ero romantica sarà uno degli album più importanti nella carriera di Rosalba. Settimo disco in studio, mostra tutto il suo cambiamento di questi anni, la sua propensione a rivoluzionare e rivoluzionarsi, non solo nell’immagine, con un’alternanza tra romanticismo e libertà, tra malinconiche ballate e dance anni Novanta per farci scatenare in pista.

La tracklist e la copertina di Ero romantica

Ero romantica è un “atto d’amore verso l’umanità nelle sue varie sfaccettature“, afferma la cantante in una nota stampa. Al su ointermo si celebreranno infatti la femminilità con le sue contraddizioni, l’autodeterminazione femminile, si parlerà di schiavitù volontaria e di voglia di cambiamento per non rimanere schiacciati dall’omologazione. Tutte tematiche già ampiamente toccate anche su alcuni post social dalla cantante, sempre più un personaggio di spettacolo a 360 gradi. Questa la tracklist:

1 – Ero romantica

2 – Psycho

3 – Agua de Coco

4 – Altalene

5 – Maddalena

6 – Licantropo

7 – Cuore

8 – La casa dell’amore possibile

9 – Ortica

10 – Potevi fare di più

11 – L’arca di Noè

Di seguito il post con la copertina: