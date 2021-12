Arisa e Vito Coppola non solo hanno vinto Ballando con le Stelle, ma hanno anche costruito una bellissima amicizia. Loro stessi hanno così commentato l’esperienza ed il loro rapporto:

“È stata un’esperienza memorabile. La nostra vittoria di Ballando con le Stelle è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio. […] Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà. Vi abbracciamo e vi auguriamo buone feste. Siamo felici di avervi regalato momenti emozionanti. Vito Coppola e Arisa”.

Vito Coppola e Arisa parlano del loro rapporto speciale: “Inspiegabile, nuovo inizio per noi” https://t.co/OqZ2Cl4vkW — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 22, 2021

Arisa e Vito Coppola, Andrea Di Carlo: “Le storie d’amore in tv aiutano”

Intervistato dal settimanale Oggi, Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa nonché suo manager (come anche manager di Morgan e Federico Fashion Style), ha così commentato l’amicizia speciale fra la sua assistita ed il ballerino.

“Arisa? È stata generosa nell’esporsi. Va premiato il suo coraggio. E comunque ha il senso del ritmo. Certo Morgan era una spanna sopra. Anche Federico ha dato tutto, si è guadagnato anche la stima di Selvaggia Lucarelli”. A domanda diretta su lei e Vito Coppola, Andrea Di Carlo ha aggiunto: “Essendo stato romanticamente coinvolto con lei, preferisco non dire nulla. In generale le storie d’amore in TV aiutano”. A me sembra una frecciatina.



Vito Coppola: “Io e lei siamo molto amici”