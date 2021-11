Arisa e Vito Coppola si sono baciati durante l’esibizione sulle note di Dirty Dancing a Ballando con le Stelle. “Quel bacio era giusto, fa parte della coreografia e fa parte del film” ha commentato Carolyn Smith.

“Come abbiamo trovato la sintonia fra noi? Non posso dirlo. C’è stato un fuori programma, [il bacio, ndr] non era programmato! Ma è stato bellissimo perché siamo entrati in una relazione molto profonda ed intima” – ha dichiarato Arisa, che ha poi aggiunto – “Io non ho mai relazioni così intime con persone senza starci insieme. Mi sconvolge, ma mi aiuta perché anche in futuro avrò situazioni così intime senza stare per forza insieme alla gente“.

Ecco il video:

E finalmente è arrivato anche il bacio#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/VAfKt4K3Iu — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 20, 2021

Il bacio improvviso tra Arisa e Vito 🔥 #ballandoconlestelle pic.twitter.com/nmgsQejZpY — trashtvstellare (@trashtvstellare) November 20, 2021

Arisa e Vito Coppola tuttavia sono solo amici, anche se hanno instaurato una bellissima complicità.