Arisa e Vito Coppola sono sempre più uniti a livello personale e lavorativo e proprio ieri a Ballando con le Stelle la cantante ha dichiarato di essersi molto affezionata a lui perché “è bello sentire un atteggiamento di protezione“. Una grande amicizia che purtroppo (per Arisa) pare non possa trasformarsi in altro.

Durante la puntata la coppia, travestita da Lupo e Cappuccetto Rosso, ha ballato sulle note di Altalene conquistando pubblico e giuria.

Quando il microfono è arrivato fra le mani di Selvaggia Lucarelli, la giudice – memore della scorsa settimana – ha colto la palla al balzo ed ha provocato ironicamente la cantante. “Cara Cappuccetto Rosso, ma il Lupo ti ha mangiato oppure no?“.

Immediata la risposta di Arisa, un po’ imbarazzata ma molto ironica:

“Non ancora, ma non penso.. Diciamo che non è uno di grande fame, poi magari ci sono delle cose che magari non [si guarda il corpo, ndr], magari a qualcuno piace la pasta al forno. Cosa piace a questo lupo? Io non lo so ancora. Ma in generale non è un argomento giusto da trattare”.