Prima Psyco, ora Altalene: sarò contro corrente ma amo troppo questa svolta musicale di Arisa che dimostra di essere una vera artista versatile.

E se nel video di Psyco ha arruolato due ballerini di Amici (fra cui anche la nuova velina di Striscia la Notizia, Talisa), in questo nuovo Arisa ha chiamato a rapporto Vito Coppola, suo partner in Ballando con le Stelle (e per cui ha una crush).

Semplicemente bravissima.



Arisa | Altalene | Testo

Come stai

Dici che ci sei, io non ti vedo mai

Non so che fare

Sono un clown

Vivi più sereno se mi trovi sempre qua

Poi non vuoi mai parlare

Facile per te lo sai, ogni volta che mi vuoi

Non mi chiedi neanche di uscire

Non devi sorridermi dirmi che ti piace sì

quello che mi chiedi lo avrai

Perché io so

Io so cosa mi fai

Perché io so bene cosa mi fai

Perché lo so dopo cosa mi fai

Tu con lei

esci a fuori a cena le regali Cartier

Io sto qui a lacrimare

Ah, se mai, dovessi ricordarti di portare via gli scarti

Le mangio io le sue olive

Tanto poi ritornerai, animale più mai,

pronto ad umiliarmi con stile

Dimmi che ti son mancata

Poi potrò concedermi dalla testa agli alluci

Quello che mi chiedi lo avrai

Perché io so

Io so cosa mi fai

Amore mio, pensando a me, non sono in me

Perché io so so cosa mi fai

E’ come se io guardo te e vedo me

Perché lo so dopo cosa mi fai

Se fai così, se resti qui

Mi sento bene, io con te, tu con me

Dai prendimi, sai dire sì

Sulle altalene non mi basti mai

Perché io lo so dopo cosa mi fai

Amore mio, pensando a me, non sono in me

Perché io so so cosa mi fai

E’ come se io guardo te e vedo me

Perché lo so dopo cosa mi fai