Arisa e Tancredi hanno fatto pace e dopo il dramma scoppiato un paio di giorni fa in merito all’unfollow del cantante di Amici nei confronti della sua professoressa. Ora, infatti, fra i due è tornato il sereno e si seguono di nuovo a vicenda.

Ah, e comunque Arisa e Tancredi ora si seguono a vicenda🤫#Amici20 pic.twitter.com/TDq9eRnUaJ — Luca (@luca_del_prete) May 11, 2021

Ma se da una parte Arisa ha ritrovato un amico, dall’altra ha perso il fidanzato, come scritto da Dagospia.

Arisa è di nuovo single

“Weekend di fuoco per la cantante Arisa che ha scelto, pare definitivamente, di chiudere con il suo compagno Andrea che non l’ha presa benissimo. I due si sono lasciati in modo burrascoso, mandando all’aria tutti i progetti di matrimonio”.

I due si sarebbero dovuti sposare, come confermato da Arisa a Io Donna neanche due settimane fa.

“Lo voglio sposare, ma Andrea corre. Lo sposerò ma non come vuole lui, con un matrimonio importante, ma con le nostre famiglie, a Pantano di Pignola. Poi, dopo, una festa con gli amici si può anche fare, ma il matrimonio è bello in purezza. E, se posso dire, anche in povertà. Lo immagino come un regalo ai miei genitori, gli esseri umani più straordinari della terra”.

E ancora:

“Quando l’ho conosciuto si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.