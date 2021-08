Arisa è stata tra le prof di Amici più chiacchierate dell’ultimo anno, ma ormai è certo che non la rivedremo nella scuola mariana. Le indiscrezioni parlano di lunghe trattative e di un grosso cachet, che a quanto pare non è servito a trattenere l’artista alla corte di Kween Mary.

La vera bomba però l’ha sganciata oggi Giuseppe Candela su Dagospia. Secondo il noto giornalista Arisa sarebbe stata corteggiata anche da Milly Carlucci per partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Anche in questo caso però tutto sarebbe finito con un nulla di fatto.

“News, la Pippa non balla su Rai1! Dopo la mancata riconferma di Arisa ad “Amici di Maria De Filippi” (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato”.

Questo rumor sorprende, ma non troppo, visto che dopo la partecipazione di Rosalba a Il Cantante Mascherato si era parlato del suo possibile arrivo a Ballando. Va a finire che tra le due litiganti il terzo gode…

Arisa, la reazione allo scoop di Dagospia sull’addio ad Amici.

In un articolo del noto portale di Roberto D’Agostino, la cantante de La Notte è stata definita ‘sgangherata’ e lei non l’ha presa bene: “Ho lasciato il programma? Allora prima di tutto vorrei dire che io non sono sgangherata. Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Psycho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi“.

“#Arisa ha rifiutato una cifra altissima (200mila euro) per partecipare a #PechinoExpress (andrà in onda su Sky) per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad #Amici” (da Chi) Ha fatto bene. — Andrea Conti (@IlContiAndrea) July 8, 2021

Trattativa Arisa: la chiamano per Pechino Express, lei rifiuta per tenere il posto come proff ad #Amici21. Successivamente, rifiuta Amici per motivi personali allora la redazione prende Lorella come canto e Todaro come ballo. Infine Arisa ci ripensa ma troppo tardi ormai. — AMICI NEWS (@amicii_news) August 8, 2021