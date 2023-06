Arisa dito medio a Paola Iezzi: “Hai 50 anni cresci, se mi incontri per strada non salutarmi”

Le dichiarazioni di Arisa in merito a Giorgia Meloni e alla comunità LGBT+ hanno fatto molto parlare e oggi sono state commentate anche da Paola Iezzi durante la conferenza stampa del Roma Pride.

“Rosalba? Gli artisti a volte hanno paura di non lavorare. Io non mi sento di giudicare quello che lei ha detto, anche se chiaramente non sono d’accordo, anche se ovviamente esistono questioni più importanti dell’uscita infelice di Arisa. Penso che lei abbia subìto nella sua vita la discriminazione e questo lascia dei traumi”.

Ecco il discorso integrale:

Arisa, la risposta a Paola Iezzi

Una dichiarazione che non è affatto piaciuta ad Arisa che via Instagram le ha risposto.

“Ti ho sempre stimata e mi dispiace sentirti parlare così di me, senza mettere una buona parola fra me e la comunità LGBT+. […] Io l’avrei fatto, avrei cercato di mettere pace. Ed è sempre quello che ho fatto, ecco perché adesso mi ritrovo nei guai. Tu invece ti sarai presa dei bellissimi applausi mentre infamavi una collega. […] Mi piacerebbe che tu avessi visto l’intervista, perché avresti detto diversamente. Avevo detto che ero a favore dei matrimoni e delle adozioni: questo fa di me una persona che sostiene i diritti della comunità LGBT+”.

E ancora:

“Ho paura di non lavorare? No, forse tu hai paura di non lavorare e forse è per questo che sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito. Non sono schiava di una comunità. Io amo senza paletti e dico anche di no, perché amare significa dire anche di no”.

“Se mi incontri per strada non mi salutare”

“Se mi incontri per strada non mi salutare, la gente ipocrita mi fa schifo e prima o poi la verità verrà a galla. Io lavoro veramente per la comunità LGBT+ non metto i lustrini e dico ‘viva l’amore’. Cresci. Non si parla male degli altri, soprattutto quando gli altri non si possono difendere perché non sono presenti. Hai quasi cinquant’anni e ancora non hai imparato a vivere. Dito medio!”.

Un altro dramma è servito.

