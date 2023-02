Arisa dice la sua su Anna Oxa e il suo brano, poi lancia un monito: “Prima o poi…”

Anna Oxa a questo Festival di Sanremo ha portato un brano davvero interessante, che probabilmente per qualcuno avrà bisogno di qualche ascolto in più prima di poter essere capito e apprezzato. Tra gli ammiratori dell’artista AO e del suo Sali Canto dell’Anima c’è anche Arisa, che su Instagram ha detto la sua.

Arisa sulla Oxa: “Almeno lei sensibilizza le coscienze”.

La cantante di La Notte ha apprezzato la Oxa e le sue esibizioni al Festival di Sanremo 2023. Secondo Arisa l’artista di Un Emozione da Poco avrebbe il merito di provare a sensibilizzare le coscienze dei telespettatori: “A me piace. Per lo meno fa il tentativo di sensibilizzare le coscienze delle persone, piuttosto che lasciarsi andare al nulla assoluto del vale tutto e nessuno dice niente. Prima o poi berremo l’acqua in cui stiamo pis***ndo“.

Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima) il testo.

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome