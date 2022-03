Arisa in concerto per l’Ucraina: la cantante protagonista di un evento a Milano in collaborazione con la Fondazione Rava.

Arisa canterà per l’Ucraina. In questo momento storico particolarmente importante, drammatico e delicato, l’artista lucana non si tira indietro, e anzi sceglie di mettersi a disposizione per poter cercare, attraverso la sua arte, di aiutare le persone che in questo momento ne hanno maggiormente bisogno. Rosalba sarà protagonista di un concerto speciale a Milano, organizzato con l’aiuto della Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus, in questo momento in prima fila per affrontare questa drammatica emergenza umanitaria. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo importante appuntamento di beneficenza.

Arisa in concerto per l’Ucraina a Milano

Quello tra Arisa e la Fondazione è un legame profondo che va avanti da diversi anni. L’artista lucana è stata volontaria e testimonial in molti momenti importanti della onlus, che in passato ha già aiutato attivamente la popolazione di Haiti, come quella del Messico e del Centro Italia colpito dal terremoto, ricostruendo in quelle zone diverse scuole.

L’appuntamento stavolta, patrocinato dal Comune di Milano, è per il 4 aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. I biglietti sono già in vendita e possono essere prenotati attraverso TicketOne o scrivendo all’indirizzo email arisa@nphitalia.org. Per maggiori informazini, il numero di telefono è 0254122917.

Arisa a favore delle donne colpite dal cancro

Sempre in prima fila per questioni di beneficenza, nel giorno della festa della donna Rosalba ha voluto approfittare dell’occasione per lanciare un messaggio importante a sostegno delle donne che stanno lottando contro il cancro.

Qualche tempo fa l’artista aveva condiviso la storia delle ‘susine pelate’, cinque ragazze malate che avevano voglia di far sentire la propria voce. Purtroppo il 30 gennaio una di loro ci ha lasciato, ma Arisa non l’ha dimenticata e ha scelto di impegnarsi per realizzare uno dei suoi più grandi desideri: aiutare il reparto oncologico in cui era in cura. Per questo ha invitato i suoi fan a fare una donazione attraverso l’iban apposito. Di seguito il suo post: