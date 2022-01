Sono passati esattamente 10 anni da quando Arisa, ad X Factor, ha dato della falsa a Simona Ventura sbottando nel suo celebre “perché sei falsa Simona, C, è la verità!“.



Un’esternazione fuori luogo a cui Arisa, oggi ospite a Citofonare Rai2, ha saputo mettere una pezza.

E poi, rivolgendosi proprio a Simona Ventura, la cantante ha aggiunto:

“Lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io sono una delle più belle voci, io ti dico che tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più, più serie. Non ti ho mai sentito parlare male di nessuno, anzi non ti ho mai sorpresa ad essere poco leale nei confronti di un’altra donna o di una collega o di un’altra persona, quindi ancora adesso ti chiedo scusa e ti dico che ti voglio tanto bene”.