Arisa quest’anno non tornerà ad Amici e la notizia è stata data in anteprima (non senza polemiche) da Dagospia, che ha parlato di trattativa non andata in porto. A dare ulteriori dettagli è stato questa mattina Mattia Buonocore su DavideMaggio.it con un lungo redazionale che in sostanza dice: chi troppo vuole, nulla stringe.

Arisa non confermata nella prossima edizione di Amici: ecco la sua reazione * https://t.co/NRItuXZuHe #Amici21 https://t.co/9ETLe3uo5J — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 3, 2021

Secondo Buonocore quelle di Arisa sarebbero state “scelte avventate e mal ponderate” dato che inizialmente la cantante era stata corteggiata sia dalla produzione di Amici, sia da quella di Pekin Express.

“Il primo ostacolo alla partecipazione al talent di Canale 5 sarebbe nato per la decisione di Arisa di prender parte alla prossima edizione del reality di Sky Uno” – si legge su DM – “Ma non per il fatto di doversi dividere tra due reti e due editori, cosa di per sé sempre fastidiosa, bensì per l’impossibilità che ci sarebbe per Arisa di presenziare durante il primo e delicato mese del programma di Maria De Filippi. Da qui, la scelta di optare per uno solo dei due programmi: abbandonato Pekin, Arisa avrebbe scelto Amici, che per ristorarla dell’importante cachet offertole dalla concorrenza (il settimanale Chi ha parlato di 200 mila euro), avrebbe scelto di aumentare quello per la scuola di Canale 5″.

Arisa ad Amici: quando è tornata avrebbe trovato le porte chiuse

Arisa poi avrebbe fatto “un nuovo dietrofront dovuto a motivi personali” e quando è “tornata a farsi viva” sarebbe arrivata troppo tardi perché Maria De Filippi – durante il suo periodo di ripensamento – aveva già avviato trattative con Raimondo Todaro e fatto riunioni con Lorella Cuccarini, facendola passare da insegnante di danza a quella di canto.

“Nel frattempo, agli Studi Elios si studiavano le alternative per il corpo docenti, in particolare a bussare alla porta della De Filippi c’era – e pare non sia stata la prima volta – Raimondo Todaro. Si intavola una trattativa, che ha coinvolto pure Lorella Cuccarini (alla quale è stato chiesto di accomodarsi dietro alla cattedra di canto) e… Arisa torna a farsi viva. L’apprezzata cantante ci avrebbe nuovamente ripensato. Ma a quel punto c’era poco da fare. A meno di ripensamenti dell’ultimo minuto”.

Insomma, contesa da Amici e Pekin Express, Arisa alla fine è rimasta con un pugno di mosche in mano.