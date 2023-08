Arisa cerca marito: l’annuncio crea una polemica con la comunità LGBT

La scorsa settimana Arisa ha soffiato 41 candeline e oggi, su Instagram, ha pubblicato una serie di scatti artistici con tanto di caption in cui dichiara di essere in cerca di marito. Lo ha fatto in maniera ironica, ma consapevole di ciò che cerca e che vuole.

“Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi” – ha scritto su Instagram – “Max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo s3ssuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. NESSUNA BUGIA. NO PERDITEMPO”.

Un etero sotto i 45 anni economicamente autosufficiente e che non ha alcun tipo di malattia.

La prima a risponderle pubblicamente è stata Madame (!).

Ma quel che devo sottolineare è stata l’indignazione da parte di alcune persone appartenenti alla comunità LGBT+ che si sono risentite dalla frase “a cui piaccia solo e da matti l’organo s3ssuale femminile, in particolare il mio“. Sotto al post della cantante ci sono infatti un po’ di commenti di bisessuali arrabbiati, anche se il più apprezzato è stato questo:

Arisa, il suo ex prima di lei stava con un ragazzo

Il fatto che Arisa stia cercando un ragazzo etero è un atteggiamento bifobico? Non credo proprio. La stessa cantante nel 2021 è stata fidanzata con il manager dei vip Andrea Di Carlo che prima di stare con lei ha avuto una relazione con un altro uomo.

“Quando l’ho conosciuto si era anche appena lasciato con un ragazzo e l’ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole. Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra, per cui la vita voglio viverla appieno. Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.