Arisa canta l’inno d’Italia per la Festa della Repubblica

Arisa intonerà l’inno d’Italia durante la sfilata del 2 giugno ai Fori Imperiali, evento che segna l’apertura delle celebrazioni per la 79esima Festa della Repubblica. La cantante si esibirà di fronte alla tribuna d’onore, composta dalle massime cariche dello Stato.

La sfilata lungo via dei Fori Imperiali a Roma è uno dei momenti chiave della Festa della Repubblica, istituita per commemorare la nascita della Repubblica nel 1946. Dal 2016, l’apertura della parata è riservata ai Sindaci dei comuni italiani, che rappresentano oltre 8.000 enti locali. La cerimonia coinvolge un significativo numero di partecipanti, tra cui personale militare e civile, corpi armati e non armati, oltre a bande e fanfare.

Gli onori finali della sfilata sono tradizionalmente affidati alla fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo e al Reggimento Corazzieri. La manifestazione si conclude con il suggestivo sorvolo delle Frecce Tricolori, che colorano il cielo di Roma con i colori della bandiera italiana.

Fonte: www.adnkronos.com