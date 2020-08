Arisa – dopo aver lanciato un bellissimo messaggio sul body positive mostrandosi al naturale senza fotoritocco – è stata immortalata dai paparazzi del settimanale Vero al mare in compagnia del fidanzato Lorenzo Zambelli.

Arisa e Lorenzo stanno insieme da 9 anni ed il loro rapporto va oltre quello sentimentale, dato che lui è anche il suo manager. Tuttavia, nel 2016, i due si presero un momento di pausa e proprio in quel periodo la cantante ha confessato:

“Siamo sempre in bilico tra lasciarci e sposarci. Ci lega un grande affetto: quando costruisci qualcosa con una persona è per sempre, anche se il sentimento cambia. […] Abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa e non siamo più tornati indietro”.

I due poi sono tornati insieme, anche se non hanno passato la quarantena insieme, come confessato da Arisa a Mara Venier durante Domenica In:

“Mi organizzo la giornata ma sento molto la solitudine perché comunque sono sola con i miei cani da 14 giorni. Non c’è nemmeno il mio fidanzato, perché nel momento in cui ci hanno chiuso, lui era da un’altra parte. Ci vediamo su WhatsApp. Mi dispiace. Spero possa venire al più presto qui a casa, così passiamo un po’ di tempo insieme”.

Ecco le foto: