Arisa ha presentato in conferenza stampa la sua partecipazione a Sanremo con Potevi fare di più, brano scritto da Gigi D’Alessio.

Il Festival di Sanremo del 2021 segna il ritorno nella kermesse anche di Arisa, a distanza di due anni dall’ultima sfortunata partecipazione. Non è data tra i favoriti, ma Arisa ha già vinto il Festival sia tra i Giovani che tra i Campioni. Tenerla d’occhio è un obbligo, anche perché il suo nuovo brano è porta una firma prestigiosa: quella di Gigi D’Alessio. Ecco cosa si aspetta da questa kermesse Rosalba, che ha presentato il suo Sanremo in una conferenza stampa digitale.

Arisa a Sanremo: la conferenza stampa

Partecipare a Sanremo per Arisa non è una novità, ma farlo con una canzone di Gigi D’Alessio sì: “Quando ho ascoltato il brano ho sentito una grandissima verità ed autenticità. Lo stimo tantissimo e credo che sia un maestro della musica, è una persona molto sensibile, ha girato il mondo con la sua musica“.

Arisa

Nata in Liguria ma lucana nel sangue, Rosalba ha ammesso di volersi avvicinare alla sua terra, e che con Potevi fare di più in qualche modo canta il sud. Non si tratta di una canzone napoletana, ma di un brano con un sentimento napoletano sì: “Io e Gigi ci siamo trovati spesso a chiacchierare delle nostre cose e ci siamo raccontati. Quando mi è arrivata questa canzone mi sono commossa tanto. Credo che gli amori tossici capitino a tutti. Tutte le cose che ci arrivano sono prove per fortificarci“.

Sanremo 2021 per Arisa

Nel nuovo brano è contenuto anche un messaggio per le donne. Negli ultimi anni Rosalba si è scoperta paladina dell’universo femminile, dell’emancipazione e anche della body positivity, e ha voluto mandare un messaggio importante: “Nella vita si può essere felici, si deve essere felici. Bisogna prendersi la responsabilità del proprio disagio e fare in modo che le cose cambino, perché si può fare. (…) La cosa più importante è sviluppare un grande amore per se stessi, perché solo se impariamo ad amarci possiamo riconoscere l’amore degli altri“.

Per quanto riguarda l’extra-Sanremo, non ha ancora un album pronto, ma ci sta lavorando, anche con lo stesso Gigi D’Alessio, che potrebbe essere uno degli ospiti d’onore. Di seguito un post di Arisa: