Ci sarà anche Arisa nella nuova giuria de Il Cantante Mascherato, che tornerà dopo il Festival di Sanremo con la terza edizione. Ad annunciarlo è stata Milly Carlucci ospite di Da Noi A Ruota Libera da Francesca Fialdini.

“Arisa, oltre ad essere un’artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità, è di una curiosità e di un acume incredibile. Su queste caratteristiche conto per stanare le maschere. Non vedo l’ora!”.

Il nome di Arisa era stato anticipato in tempi non sospetti da Dagospia, che lo scorso 23 settembre aveva ipotizzato per la cantante un pacchetto composto da Ballando Con Le Stelle ed Il Cantante Mascherato.

“Come Dagoanticipato Arisa sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, un nome voluto con forza da Milly Carlucci che la corteggiava da maggio scorso (prima del caso Todaro, per intenderci). Per lei un cachet importante, per superare l’ostacolo economico c’è chi ipotizza la presenza di un pacchetto che prevederebbe una presenza in giuria a Il Cantante Mascherato, dove ha già partecipato come concorrente. Sarà vero?”.

Arisa in giuria a #ilcantantemascherato. Su Dagospia addirittura il 23 settembre scorso parlavamo del pacchetto con Ballando con le Stelle. pic.twitter.com/agc32RQV2u — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 30, 2022

Arisa a Il Cantante Mascherato: la giuria taglia un pezzo per risparmiare

Insieme ad Arisa ci saranno anche Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Fuori Patty Pravo e Costantino Della Gherardesca. La decisione di passare da cinque a quattro giurati è stata della Rai.

“Ci è stato chiesto di risparmiare e di fare una giuria con 4 elementi. Insieme a Endemol e alla Rai stiamo cercando la soluzione migliore per ottimizzare qualità e risorse”.

Queste sono le 12 maschere della nuova edizione: Volpe, Lumaca, Gallina, Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmato, Sole e Luna, Aquila e Drago.