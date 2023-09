Arisa a Belve: “Non sono più icona gay? Che me ne frega” e ancora “Persone ingrate”

Arisa è una delle ospiti della prima puntata di Belve e – come trapelato dalle anticipazioni – ha affrontato anche il caso “Giorgia Meloni e comunità LGBT+” che si è concluso con una bella catfight con Paola Iezzi del duo Paola & Chiara a cui ha fatto pure un bel dito medio.

Arisa dito medio a Paola Iezzi: “Hai 50 anni cresci, se mi incontri per strada non salutarmi” https://t.co/TFwMpZoObY #Arisa #PaolaIezzi #RomaPride — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 9, 2023

La cantante non si mostra pentita di quel dito e Francesca Fagnani così la punge “era anche senza manicure fatta“, ricordandole poi che dopo quel fatto dell’elogio a Giorgia Meloni “non è più un’icona gay, l’hanno licenziata“. Una provocazione a cui Arisa ha risposto facendo spallucce: “Che me ne frega“.

“Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate” – il commento di Arisa in merito alla polemica sulle sue parole sulla Meloni – “La gente che mi conosce e che mi incontra per strada ha compreso il mio pensiero a differenza delle persone ai vertici [della comunità LGBT, ndr] ma non posso fare i nomi“.

Arisa, le altre dichiarazioni a Belve

“Sono considerata un’artista difficile, ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini. Cambio spesso idea e ho bisogno di molto tempo per prendere una decisione […] La gente non ha voglia di capirmi perché dovrebbero capire me? Non gliene frega niente, non me ne frega niente, ci ho rinunciato”.

Quando Francesca Fagnani le ha chiesto se è vero che è stata “forgiata a botte”, la cantante ha ammesso.