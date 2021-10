Arisa sarà una delle prossime concorrenti di Ballando con le Stelle, ma prima di firmare il contratto c’avrebbe pensato un bel po’. Sul vassoio, infatti, quest’anno le sarebbe stato offerto una partecipazione come concorrente a Pechino Express su Sky Uno, il ritorno come professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi ed infine anche lo show di Milly Carlucci.

Fra offerte, trattative e incontri, la cantante alla fine ha optato per Ballando con le Stelle. Ed è qua che scatta il primo problema. Nel cast di Ballando con le Stelle, infatti, Arisa si ritroverà fianco a fianco con Federico Fashion Style e Morgan, entrambi gestiti dal manager Andrea Di Carlo. Ex fidanzato proprio di Arisa.

Di Carlo, che non ha mai nascosto la propria bisessualità, è infatti un affermato manager ed intervistato dal settimanale Oggi ha svelato quella che è a tutti gli effetti una precisa clausola del contratto della sua ex fidanzata: non vederlo.

“Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio. All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. Grazie a me è a Ballando con le Stelle”.

Arisa: “Il mio fidanzato Andrea Di Carlo prima di me stava con un ragazzo” https://t.co/iByWLpCVTf — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 1, 2021

Arisa, a Ballando canterà

Ma questa non sarebbe l’unica cosa “bizzarra” chiesta da Arisa a Milly Carlucci. Secondo la rubrica di Giuseppe Candela su Dagospia, la cantante con la firma a Ballando con le Stelle avrebbe ottenuto due cose (extra il cachet): il ruolo di giudice nella prossima edizione de Il Cantante Mascherato ed infine l’opportunità di cantare proprio durante Ballando.

“A Ballando con le Stelle è tutto pronto, tra pochi giorni è prevista la conferenza stampa di presentazione (con la Carlucci costretta a lottare per ottenerla). Gira voce che Arisa, tra l’ottimo cachet e le voci di un pacchetto con all’interno Il Cantante Mascherato come giudice, oltre a mostrare le sue doti di ballerina potrebbe cantare. Come la prenderà il collega Morgan?”.

Arisa pigliatutto.