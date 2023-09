Ariete tira una frecciatina a X Factor

Ariete questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al portale Rockol e durante la chiacchierata ha ricordato la sua esperienza a X Factor nata e morta nel 2019 durante la fase dei provini. A domanda diretta “sliding doors: se fossi entrata a X Factor, nel 2019, saresti arrivata dove sei oggi?” la cantante è stata categorica: NO.

“No. Probabilmente mi sarei persa come tutti i ragazzi che si presentano ogni anno alle selezioni. Certo, X Factor ha lanciato anche la band italiana che attualmente è sul tetto del mondo, i Maneskin. E una popstar come Marco Mengoni. Ma erano altri anni della tv. E della musica. Non mi viene in mente il nome di un artista uscito da lì negli ultimi quattro o cinque anni e rimasto sulle scene a certi livelli”.

Quella di Ariete è senza dubbio una frecciatina, ma è veritiera. Qualcuno sa che fine abbiano fatto i vincitori delle ultime edizioni? Santifrancesi? Baltimora? Casadilego? Sofia Tornambene? Anastasio? Soul System? Giò Sada? Unica nota per Lorenzo Licitra, sparito musicalmente ma almeno nel cast di Tale & Quale Show.

“Quando riguardo il mio provino? Penso che ero una ragazzina con un sogno e quello mi sembrava l’unico sbocco possibile per riuscire a diventare qualcuno. Oggi a un sedicenne consiglierei l’opposto: le realtà veramente f1ghe sono quelle che ti scoprono e con cui si costruisce qualcosa insieme, che non ti fanno sentire le mani legate”.

E ancora:

“A 14 anni ero fan di Shawn Mendes. Ora non lo seguo più in quel modo lì, maniacale. Però mi ha lasciato un grande insegnamento. Ricordo che con le altre fan ci davamo appuntamento sotto agli hotel in cui alloggiava quando veniva in Italia a fare promozione. Shawn, che era già una popstar, è sempre stato disponibile: ‘Mettetevi in fila, rispettatevi. Se qualcuno mi importuna, me ne vado’”.