L’ultima notte di Ariete è stato uno dei tormentoni di questa estate e durante una video intervista con Sofia Viscardi la cantante ha spiegato perché ha scelto questo nome d’arte. Il suo vero nome, infatti, è Arianna Del Ghiaccio, che ha usato anche per tentare la scalata al successo tramite X Factor.

La scelta del nome, avvenuta una sera distesa sul letto, è stata perlopiù casuale e risale al suo segno zodiacale.

“Cercavo uno pseudonimo originale e ad un certo punto mi è venuto in mente l’oroscopo, non ci avevo mai pensato, ma forse Ariete suona proprio bene: è il mio segno zodiacale, è abbastanza fresca come cosa”.