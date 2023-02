Ariete polemica a La Vita in Diretta

Ariete ieri è stata ospite da Alberto Matano a La Vita in Diretta che per l’occasione si è spostata a Sanremo proprio per poter ospitare fisicamente gli ospiti.

Fra le ultime ad esserci andata è stata la già citata Ariete, reduce dall’esibizione Mare Di Guai al Festival di Sanremo. Quando Alberto Matano ha chiesto alla regia di mostrare un pezzo dell’esibizione sono andati in onda circa venti secondi, ma proprio quelli scelti non sono granché piaciuti all’arista.

“Hanno preso l’unica parte in cui ho grattato con la voce però. Anche sui social hanno postato l’unica parte in cui grattavo con la voce, quella dove faccio ‘caldo la mattina‘, mi è uscito il catarrino”.

Alberto Matano ha cercato di mettere una toppa dichiarando di non essersene neanche accorto da quanto è bello e profondo il singolo, tranquillizzando la cantante.

“Sono contenta ed emozionata, ieri sera sono stata presa un po’ alla sprovvista per tutto quello che stava succedendo. Da Sanremo mi aspetto di crescere e migliorare, spero che sia una lezione un po’ per tutto. […] L’importante non è la classifica, ognuno può avere il suo giudizio soggettivo. Mi rendo conto però che sotto certi punti di vista la mia esibizione poteva essere più precisa. Ma vorrei evitare di rendere la mia passione una competizione, sono qua per altro.

Spero che il pezzo piaccia almeno la metà di quanto piace a me. Un vero onore per me portarlo su questo palco. Gianna Nannini mi ha invitata allo Stadio di Firenze per cantare insieme e lei a fine concerto mi dice ‘sei forte, tu sei il mio futuro’, è stata una grande”.