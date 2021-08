Ariete questa estate ha dominato le classiche con la sua ultima hit, L’ultima notte, ma quando due anni fa ha tentato la scalata al successo partecipando ad X Factor, Sfera Ebbasta l’ha bocciata ai Bootcamp.

X Factor, quando Ariete era Arianna

Era il 2019 e Sfera Ebbasta venne messo alla guida delle Under Donne. Fra loro si presentò anche la 17enne romana Arianna Del Ghiaccio che conquistò tutti fino ad arrivare ai Bootcamp dove, dopo aver conquistato una sedia con la cover di Irene dei Pinguini Tattici Nucleari, fu eliminata dal suo coach.

Quell’edizione venne ugualmente vinta da Sfera Ebbasta con Kimono, ora letteralmente sparita dal mercato musicale, al contrario di Arianna Del Ghiaccio che, col nome d’arte Ariete, ha conquistato radio, iTunes, Spotify e pure la pubblicità del Cornetto Algida.





Ariete | L’Ultima Notte | Testo

Un’altra estate passa

E la guardiamo andare via in silenzio

Tu mi sfiori le labbra

E mi prometti: “Ci vediamo presto”

E sparirà la sabbia

Si lascerà trascinare dal vento

È vuota quella piazza

Ricordo quando ci stavamo in cento

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Dove andavamo per gridare

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai

E siamo soli in spiaggia

Se non abbiamo bisogno di niente

Se stai tra le mie braccia

Giuro stanotte durerà per sempre

Mi risfiori le labbra

E restiamo insieme fino alle sette

E sparirà anche l’alba

Tra baci che sanno di sigarette

Da stesi sulla riva all’alto mare

Quante giornate ho visto cominciare

La luce è spenta adesso in quel locale

Ci torneremo per gridare

Non m’importa di niente

Io l’ultima notte la passo con te

Prendi da bere e portami dove vanno le stelle

È l’ultima notte, siamo solo io e te

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai di me

Dimmi che ti ricorderai