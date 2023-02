Ariete, Olly, Will, Lazza, Sethu, Shari: ecco quali sono i veri nomi dei Big di Sanremo

Ci siamo, il Festival di Sanremo 2023 è realtà e in questo articolo riassuntivo potete trovare tutti i veri nomi dei Big che sono in gara. Da Ariete a Lazza, passando per Sethu fino ad arrivare a Shari, senza ovviamente dimenticarsi di Ultimo, Colapesce, Tananai, Olly e Will.

Partiamo da Anna Oxa anche celebre come l’Artista A.O. Il suo nome all’anagrafe è Anna Hoxha, semplificato in Oxa per una questione discografica. Ariete invece si chiama Arianna Del Giaccio e il suo nome è in realtà il suo segno zodiacale. “Se devo essere sincera non avevo altre idee, ho immaginato ‘se dico vado al concerto di Ariete suona bene? direi di sì, preso!“. Gli Articolo 31 sono invece Alessandro Aleotti (in arte J-Ax) e Vito Luca Perrini (in arte DJ Jad).

Colapesce all’anagrafe è Lorenzo Urciullo (si chiama così per la leggenda siciliana di Colapesce); mentre Dimartino è la versione attaccata del suo vero cognome, Antonio Di Martino.

Fausto Lama e California sono invece i Coma_Cose, ma i loro veri nomi sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Elodie, Paola & Chiara, Giorgia, gIANMARIA e Shari hanno invece optato per tagliarsi via il cognome. Sono rispettivamente: Di Patrizi, Iezzi, Todrani, Volpato e Noioso.

Lazza e Olly hanno invece celebrato il loro cognome: il primo si chiama Jacopo Lazzarini, il secondo Federico Olivieri. LDA ha invece optato per l’acronimo (al secolo è Luca D’Alessio); mentre Will per il suo diminutivo: è William Busetti. Mara Sattei, infine, ha invertito le iniziali: in realtà si chiama Sara Mattei.

Levante si chiama Claudia Lagona, mentre Madame al secolo è Francesca Calearo. Mr Rain è invece Mattia Balardi e Rosa Chemical per la sua carta d’identità è Manuel Franco Rocati.

Sethu è Marco De Lauri, mentre Ultimo – come già sappiamo – si chiama in realtà Niccolò Moriconi. Chiude Tananai che si chiama così perché è un vezzeggiativo che gli ha dato suo nonno: al secolo è Alberto Cotta Ramusino.