Ariete e Sangiovanni, duetto a Sanremo: sono amici, ma lui è una scoperta di Madame

Sangiovanni questa sera tornerà sul palco del Festival di Sanremo per duettare con Ariete sulle note di Centro Di Gravità Permanente, ma come molti di voi ricorderanno lui è anche un grande amico di Madame.

Se Sangio esiste è in qualche modo merito proprio di Madame che dopo aver ascoltato qualche suo brano l’ha portato in studio di registrazione. “Me l’ha presentato una mia amica che lo aveva visto in corridoio a scuola e sapeva che anche lui, come me, faceva musica. E così l’ho portato in studio“. Da lì ha conosciuto un paio di produttori che gli hanno consigliato di tentare la carta di Amici, lui ha fatto il provino, è stato preso e il resto è storia.

“Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito” – ha raccontato Madame – “L’ho presentato a Bias ed a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è raccomandato. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up!”.

Ariete e Sangiovanni, la polemica sul loro duetto

Nonostante Sangiovanni e Madame siano grandi amici e siano entrambi di Vicenza, questa sera il cantante non tornerà all’Ariston per cantare con lei ma con la sua avversaria Ariete. Quando la cantante di Mare Di Guai ha annunciato la presenza di Sangio durante la serata dei duetti (chiamandolo ‘fratellino’) è stata un po’ criticata e per questo ha deciso di rispondere su Twitter chiedendo ai suoi fan di prendere il tutto con filosofia. “Sto prendendo questo pre Sanremo in maniera molto zen, fatelo anche voi! Prima di giudicare / esprimere la vostra ascoltate cosa farò! Non litighiamo, dai pace pace pace“.

Quella di questa sera sarà la seconda esibizione di Sanremo 2023 per Sangiovanni dopo essere già stato ospite di Gianni Morandi per il brano Fatti Ri-Mandare Dalla Mamma A Prendere Il Latte.