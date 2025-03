Ariete: Denuncia degli Abusi e Appello alle Istituzioni – ‘Prestare Ascolto’

La cantautrice Ariete, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, ha condiviso la sua esperienza riguardo alle molestie sessuali, sottolineando come queste rappresentino una tappa comune nella vita di molte donne. In un’assemblea della fondazione Una Nessuna Centomila, dedicata al consenso nei rapporti sessuali, Ariete ha affermato che la maggior parte delle ragazze che conosce ha affrontato situazioni scomode simili. La giovane artista ha raccontato di aver trovato il coraggio di dire “no” in momenti difficili, anche se ha riconosciuto che molte altre donne non hanno avuto questa opportunità.

Ariete ha anche lanciato un appello alle istituzioni, evidenziando la mancanza di vero ascolto rispetto a queste problematiche. Ha dichiarato che pur esistendo molta propaganda, l’attenzione ai reali bisogni delle vittime è insufficiente. Celeste Costantino, vicepresidente della fondazione, ha aggiunto che il silenzio non può essere considerato consenso e ha chiesto modifiche al codice penale, in particolare all’articolo 609 bis sulla violenza sessuale, per renderlo più punitivo, in linea con una proposta di legge di Laura Boldrini.

I dati relativi alle violenze sessuali in Italia sono preoccupanti: nel 2023, 6.230 persone hanno subito abusi, di cui il 91% sono donne. Le statistiche mostrano il tasso di violenze in diverse regioni, con il Trentino-Alto Adige a 16,68 per 100.000 abitanti, seguito dall’Emilia-Romagna e dalla Toscana. Questo fenomeno evidenzia l’urgenza di affrontare le violenze sessuali e migliorare l’ascolto e il supporto alle vittime.