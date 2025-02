Ariete 1769 Robomix Compact – Robot da Cucina 2 Litri con Accessori per Tritare, Affettare, Montare, Impastare ed Emulsionare – 500 Watt – Bianco

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Descrizione Prodotto

Azienda

Fondata nel 1964, Ariete è situata nel cuore della Toscana, da sempre terra fertile di creatività e di geniali intuizioni. Dalla vitalità e dalla genialità di questa regione, Ariete ha tratto il suo spirito intraprendente di azienda dinamica, sempre alla ricerca di nuove idee forti, ma immediate e semplici, per la vita domestica di tutti i giorni.

Ariete Robomix Compact

Ultracompatto e maneggevole, Robomix Compact è un perfetto mix di praticità e funzionalità. Interamente sviluppato in verticale, è l’ideale per preparare quotidianamente ogni tipo di ricetta grazie alla sua pratica tazza con capacità fino a 2 litri. È perfetto per tritare, impastare e montare in pochi minuti qualsiasi ingrediente secondo i propri gusti grazie ad un set completo di accessori, lame speciali e funzione doppia velocità.

Potenza: 500W Velocità: 2+Pulse Peso prodotto: 2,53 kg

Pratico e funzionale: inserisci gli ingredienti nel robot da cucina Robomix Compact e azionalo per iniziare a mixarli

Trita, monta e impasta: grazie al kit completo di accessori e lame speciali può svolgere diverse funzioni per ogni ricetta

Impasto pronto in pochi minuti: grazie alle 2 velocità + funzione Pulse adatti la preparazione in base alle caratteristiche dell’impasto