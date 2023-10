Ariel abbandonata perché nata con 6 zampe: la piccola cagnolina

La piccola cagnolina Ariel viene ritrovata nel parcheggio di un supermercato dopo essere stata abbandonata per le sue 6 zampe.

Qualcuno ha abbandonato questa cagnolina, di poche settimane, all’interno del parcheggio di un supermercato. A denunciare l’accaduto ci hanno pensato – su Facebook – i portavoce del noto rifugio “Greenacres Rescue”, disposto ad accogliere gli animali del posto rimasti, per brutalità, senza un’adeguata protezione. L’organizzazione no-profit ha sede a Haverfordwest, in Inghilterra, e si è nettamente pronunciata sull’abbandono della pelosetta denunciando il grave accaduto e spiegando quelle che potrebbero essere state le motivazioni legate all’ingiustificabile gesto. I volontari hanno deciso di ospitare la cagnolina nata con sei zampe nel loro rifugio e hanno affiato alla piccola, arrivata nei giorni scorsi, il nome di una bellissima principessa: la principessa Ariel.

La cagnolina Ariel abbandonata fuori dal supermercato perché nata con 6 zampe: il parere dei veterinari

La piccola Ariel è stata tratta in salvo mentre si trovava da sola nel parcheggio del supermarket, in attesa che qualcuno la portasse via dal luogo anonimo e finalmente al sicuro. La cagnolina, da quanto è venuta al mondo, convive con una sballata percezione del proprio corpo a causa di un particolare caso di malformazione.

Ariel è un dolcissimo esemplare di Cocker spaniel inglese dal manto nero. I veterinari hanno rassicurato l’équipe di volontari sul futuro della cagnolina. Ariel ha infatti delle buone possibilità di vedere migliorare la sua situazione.

Gli ultimi aggiornamenti sulla piccola di Cocker dal pelo liscio e setoso ci sono pervenuti il 29 settembre scorso, grazie alla pubblicazione di alcune immagini di Ariel. Le immagini sono apparse sul profilo Facebook ufficiale dell’organizzazione di Ebbs Acres Farm. Le istantanee di Ariel mostrano, da vicino, la piccola mentre approda, sana e salva, all’interno della clinica veterinaria. Lì i veterinari hanno ritenuto opportuno sottoporre la cagnolina a diversi accertamenti per verificare le sue condizioni di salute dopo un delicato periodo di solitudine.

Dai primi risultati dei raggi x i veterinari sono riusciti a comprendere quale sia stata la causa dell’insolito problema di salute di Ariel. Quel che si credeva fosse l’effetto di una banale malformazione, in realtà si è rivelato uno degli effetti più evidenti di una mancata o sproporzionata crescita delle ossa della cagnolina durante i suoi primi mesi di vita. “Ariel ha due gambe posteriori aggiuntive“, scrivono, infatti e continuano poi dettagliatamente, i portavoce dell’organizzazione nel post.

Ariel, dunque, si trova in questa condizione dal momento che: “il suo bacino non si è formato correttamente a causa un’articolazione dell’anca in più“. Ciò avrebbe permesso il rapido sviluppo di suoi 2 arti aggiuntivi, ma privati di qualsivoglia sensibilità. L’obiettivo dei veterinari è – ad oggi – quello di rimuovere, con un’operazione chirurgica, gli arti inutilizzabili di Ariel e aiutarla così affinché possa nuovamente tornare a muoversi liberamente. Un obiettivo secondario, ma non di minora importanza, è anche quello di provare a implementa anche la funzionalità dei suoi altri 4 arti. I quali, nel corso del tempo, si sarebbero notevolmente indeboliti.

Mentre rimaneva in attesa per un futuro migliore, e i volontari del centro facevano di tutto per aiutare Ariel, sembra che la cagnolina possa beneficiare di un lieto fine. Oltre al fondamentale sostegno degli utenti che conoscono il rifugio per animali e hanno deciso di aderire a una raccolta fondi per Ariel, una famiglia starebbe valutando l’idea di adottarla e contribuire anch’essa alle spese mediche necessarie per aiutale la piccola Spaniel.