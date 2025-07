Ariano Music Station 2025: fede, musica e tradizione unite

In arrivo ad Ariano Irpino, la storica stazione si prepara a ospitare l’Ariano Music Station 2025, un evento che celebra fede, cultura e intrattenimento. Organizzato dalla Pro Loco Nuovamente in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni Evangelista, l’iniziativa si svolgerà dal 17 al 20 luglio.

La manifestazione include una serie di momenti liturgici significativi, con la celebrazione della Festa del SS. Salvatore. Ogni sera, sarà recitato il Santo Rosario alle 18.30, seguito dalla celebrazione dell’Eucaristia alle 19.00. La giornata culminerà domenica 20 luglio con una messa solenne officiata da Mons. Sergio Melillo, seguita da una tradizionale processione per le strade della città.

La zona della stazione si trasformerà in un vivace centro gastronomico, dove sarà possibile degustare le specialità locali, preparate con ingredienti tipici del territorio. Non mancheranno momenti di intrattenimento musicale, con un programma variegato. Venerdì 18 luglio si aprirà l’evento con “Note in scena”, esibizione degli allievi del Centro di Formazione Musicale MusicOn. Sabato 19 luglio, il primo contest RAP “NUOVA SCENA” sarà seguito dal concerto dei Botti di Re Ferdinando e da un DJ set. Infine, domenica 20 luglio si svolgerà l’8ª edizione del raduno di auto e moto d’epoca, con concerti di Note Magiche e la presenza del noto artista napoletano Tony Tammaro.

Ariano Music Station è dunque un’importante occasione di incontro e di celebrazione della comunità, unendo tradizione e nuove espressioni culturali. L’evento rappresenta un momento di gioia e di condivisione per tutti coloro che vi parteciperanno.