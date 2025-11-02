Arianna Meloni verso il Parlamento, l’ascesa del FdI

«Non amo i riflettori, credo si possa fare politica anche stando dietro le quinte». Così Arianna Meloni, un anno e mezzo fa, si presentava al pubblico di Viterbo durante il suo primo comizio ufficiale, dopo essere stata nominata responsabile del tesseramento e della segreteria politica di Fratelli d’Italia. In quell’occasione, ha chiarito di essere lì in qualità di dirigente, ma soprattutto come militante, ribadendo la sua lunga militanza di trent’anni ma mai sotto i riflettori.

Nel 2022, Arianna aveva dichiarato a Il Foglio di non essere mai stata candidata per via della sua natura ansiosa e della sua preferenza per i ruoli dietro le quinte. Tuttavia, ha affermato chiaramente, durante il comizio a Viterbo, che non si candiderà. Ma in questi ultimi diciotto mesi potrebbe essere cambiato qualcosa.

Secondo il Corriere della Sera, Arianna Meloni avrebbe deciso di candidarsi alle prossime elezioni Politiche. Si sta preparando a questa nuova avventura, come testimoniano alcuni recenti eventi, tra cui la sua partecipazione al 50° anniversario della Niaf a Washington come capo delegazione informale di Fratelli d’Italia. Inoltre, ha partecipato a eventi politici per le regionali in Puglia e ha intrapreso alcune «mosse private» per prepararsi, come lo studio di dossier economici con parlamentari fidati.

Domani riporta che Arianna punta a un seggio alla Camera dei deputati, desiderando diventare un punto di riferimento per Giorgia Meloni. Nonostante voci su una sua potenziale candidatura a sindaca di Roma, sembra che le sue ambizioni siano dirette verso la politica nazionale. La festa del partito a dicembre sarà un’occasione per chiarire le sue intenzioni future.