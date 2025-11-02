15.4 C
Arianna Meloni punta al Parlamento e sfida la sinistra romana

Da stranotizie
Arianna Meloni, sorella della leader di Fratelli d’Italia, sta preparando la sua entrata nella politica attiva. Diversamente da quanto si pensava, non intende candidarsi come sindaca di Roma, sfidando Roberto Gualtieri. Tale idea era sostenuta da alcuni all’interno del partito, desiderosi di riprendere il controllo del Campidoglio, ma non rispecchia il piano di Arianna.

Secondo quanto riportato, Arianna Meloni mira a ottenere un seggio in Parlamento, preferibilmente alla Camera dei deputati, per la sua prima esperienza istituzionale. Aspira a diventare un punto di riferimento per Giorgia Meloni, contenendo il controllo dei gruppi parlamentari, senza necessariamente assumere il titolo di capogruppo. Avendo già acquisito visibilità, intende sfruttare questa occasione.

Inoltre, Arianna Meloni sta migliorando la sua conoscenza dell’inglese per allinearsi al livello di preparazione della sorella, apprezzata per le sue competenze linguistiche. Questo rafforzerebbe la sua capacità di interagire in ambito internazionale, preparandola per eventuali incontri di rilievo.

