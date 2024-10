Arianna Meloni avverte il governo: ‘Nessun sacrificio per la manovra di Giorgetti’

Nuove tensioni emergono all’interno del governo italiano, con Arianna Meloni, coordinatrice nazionale di Fratelli d’Italia e sorella della presidente del Consiglio, che contraddice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo aveva dichiarato che la prossima manovra economica richiederà “sacrifici per tutti”, suscitando preoccupazioni tra gli investitori e provocando un calo dei titoli alla Borsa di Milano il 4 ottobre.

Arianna Meloni, in un’intervista a La Repubblica da Brucoli, ha rassicurato che non ci saranno sacrifici per le famiglie, le imprese e i lavoratori, affermando: “Non sarà una manovra di sacrifici”. Ha aggiunto che all’interno del governo c’è una coesione e che l’esecutivo durerà fino al termine della legislatura nel 2027, sottolineando che esiste un programma condiviso presentato agli elettori. Ha riconosciuto che, sebbene possa esserci una dialettica interna, le sfumature nelle opinioni sono normali.

Inoltre, Meloni ha criticato le opposizioni che si sono scagliate contro le affermazioni di Giorgetti e hanno espresso preoccupazioni riguardo a nuove tasse. Ha paragonato la situazione attuale alle voci di isolamento dell’Italia in Europa per non aver sostenuto la nomina di Ursula von der Leyen, sottolineando invece il ruolo centrale dell’Italia nell’Unione Europea. Arianna Meloni ha ribadito che l’obiettivo del governo è lavorare a favore di famiglie, imprese e lavoratori, contrariamente a quanto affermato dalle opposizioni.

Giorgetti, nel frattempo, ha specificato che la manovra finanziaria potrebbe includere un prelievo fiscale, con particolare riferimento alla tassazione degli extraprofitti. Questa proposta è stata già tentata con le banche senza successo e potrebbe essere estesa ad altri settori. La richiesta di sacrifici ha, però, spaventato gli investitori, causando un breve crollo della Borsa di Milano, che ha poi recuperato nel corso della giornata.

La situazione attuale evidenzia le divisioni interne al governo e le diverse visioni economiche che potrebbero influenzare il futuro delle politiche fiscali italiane. La tensione crescente suggerisce la necessità di un dialogo più aperto tra le parti per evitare contraccolpi nei mercati e garantire stabilità politica.