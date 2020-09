Arianna David ieri mattina è stata ospite di Federica Panicucci dove ha avuto un confronto – scontro a distanza con Flavia Vento, con cui la David ha condiviso l’esperienza a L’Isola dei Famosi All Stars nel 2012.

Durante il dibattito con la Vento, la David si è lasciata andare ad una serie di inesattezze e bugie che ho riportato fedelmente in questo articolo. Fatti che ha successivamente detto anche su Instagram.

“E’ vero che nella prima Isola sono stata tre mesi ed è vero che nella seconda Isola dopo una settimana sono stata fatta fuori, ma sono stata mandata su un’altra isola per altri 10 giorni e quindi in totale me ne sono fatti quasi 20″.

Purtroppo l’ex Miss Italia non ha preso bene il mio articolo e si è sfogata con una serie di storie su Instagram in cui sostanzialmente mi ha detto che devo informarmi bene, che sono un ragazzino, che devo imparare a fare il mio lavoro prima di sparare c***e, che ho la testolina con un cervelletto piccino picciò e che si è fatta tre mesi (quasi) di Isola e che si è classificata quinta arrivando in finale.



Fermo restando che il suo sfogo è stato così trash da averlo amato dal primo secondo ed avrei pagato oro se fra un “ragazzino” ed un “cervelletto piccino picciò” avesse urlato di essere PIENA PIENA PIENA, ma quello che devo riportare ora sono alcuni fatti.

Quando Arianna David ha litigato con Flavia Vento a Mattino Cinque la discussione verteva sulla loro esperienza a L’Isola dei Famosi nel 2012, quindi la risposta “sono stata tre mesi e sono arrivata in finale” è completamente errata, perché in quell’anno l’ex Miss Italia è rimasta solo 2 settimane.

L’edizione è stata l’ultima andata in onda su Rai Due ed è stata condotta da Nicola Savino. Il cast era formato da vecchi storici concorrenti (gli Eroi) e da un piccolo gruppo di novelli naufraghi (gli Eletti). Arianna David, ovviamente, faceva parte del primo gruppo. Appena sbarcati in Honduras finì al televoto la sera stessa contro Alessandro Cecchi Paone e dopo una settimana, durante la seconda puntata, fu costretta a dire addio ai suoi compagni.

Arianna non fu però mandata a casa ma finì su quella che ora conosciamo come “l’ultima spiaggia” e che nel 2012 ospitava gli Eletti. Ogni settimana l’Eroe eliminato veniva spedito lì e si scontrava con il suo predecessore.

Sempre durante la seconda puntata Flavia Vento decise di ritirarsi ed anche in questa occasione non venne portata all’aeroporto ma sull’Isola degli Eletti, dove trovò Arianna David (eliminata dal televoto) ed il gruppo di novelli naufraghi. La sera stessa gli Eroi mandarono in nomination Alessandro Cecchi Paone, Den Harrow e Valeria Marini.

Flavia accettò di restare sull’Isola degli Eletti ma dopo pochi giorni si ritirò ugualmente. Durante la terza puntata Cecchi Paone perse la nomination e finì sull’Isola degli Eletti, dove si scontrò al televoto con la David che uscì con l’86% contro.

Le inesattezze nei ricordi di Arianna David hanno tuttavia contagiato anche la sua prima esperienza a L’Isola dei Famosi, quella dove secondo lei sarebbe rimasta quasi tre mesi arrivando in finale. Niente di tutto ciò è vero.

Arianna David è stata infatti eliminata durante la semifinale (classificandosi effettivamente quinta) rimanendo in gioco 49 giorni, che però le devono essere sembrati un’eternità dato che oggi li ricorda come se fossero stati 90.