Da diverso tempo Arianna David a Mattino 5 continua a dichiarare che le intenzioni di Biagio D’Anelli nei confronti di Miriana Trevisan non sono delle migliori. Secondo la Miss Italia, l’opinionista starebbe cercando di sfruttare la popolarità della gieffina, illudendola di provare dei sentimenti per lei. Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato alla Trevisan dei filmati in cui la David la mette in guardia dal suo compagno.

“Questa storia è vera come i soldi del monopoli. Chi conosce Biagio sa bene tutto. Come è entrato in casa casualmente la prima persona con cui si mette in camera è Miriana. Non è vero che ha lasciato la fidanzata subito, perché appena è uscito l’ha richiamata subito. L’ha chiamata e si è inventato un po’ di storielle per cercare di riconquistarla. Lui è entrato e ha fatto tutta questa storia- mi tanto dispiace per Miriana – ma è tutto finto da parte sua. Lui è così, è un grande attore e ti usa solamente quando gli fai più comodo”.

Miriana però ha dichiarato di credere a Biagio: “Io e lei ci conosciamo. Ci siamo conosciute negli studi del Palatino in sala trucco più volte. Commento che se ha le prove vorrei vederle. Ci sono dei messaggi di cui io non so nulla? Io a Biagio credo devo dire la verità“.

Biagio D’Anelli risponde ad Arianna David.

“La cosa che mi fa ridere della signora Arianna David è che pubblicamente millanta delle falsità. Perché prima di entrare al GF Vip, lei mi faceva delle telefonate dicendomi che voleva svelarmi delle cose su alcuni personaggi del reality. Io le ho detto che non mi interessava nulla. uscito dalla casa io provavo dei sentimenti per Miriana. Lei in quel caso ha provato a contattarmi per rivelarmi delle cose inerenti a Miriana, però io volutamente non le ho risposto. Perché il passato mio è mio e quello di Miriana è suo, non mi interessa. Magicamente una mattina l’ho vista a Mattino 5 che meditava vendetta. Dalla rabbia sembrava lei una mia ex. Invece la mia ex fidanzata l’ho lasciata sul serio, l’ho chiamata e abbiamo chiuso. No, Arianna David non è mai stata una mia ex fidanzata”.

Se le intenzioni di Biagio con Miriana sono buone o meno ce lo dirà il tempo, l’importante invece è che Signroini ci faccia il regalo di portare Arianna al prossimo GF Vip.



Tra Miriana e Biagio è amore…? Un aereo ha invitato Miriana alla riflessione… ed a #Mattino5 la discussione si scalda. #GFVIP pic.twitter.com/9nJHCS5CTt — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 25, 2022

#GFVIP, “Mi fido di Biagio, l’amore vincerà sempre” Miriana riconferma la fiducia verso Biagio, ma la @emytittocchia non sembra molto convinta…#Mattino5 pic.twitter.com/MOsHVlRMHP — Mattino5 (@mattino5) February 17, 2022